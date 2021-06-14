Радий Хабиров поздравил работников печати с профессиональным праздником

Журналисты Башкортостана отмечают сегодня профессиональный праздник. В День печати и информации представителей СМИ поздравил Радий Хабиров.
Глава республики назвал гордостью богатую палитру масс-медиа, которые работают на башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском, удмуртском языках. Творчество журналистов получает высокие оценки и удостаивается престижных наград на российских фестивалях и конкурсах.
Поблагодарил руководитель Башкортостана и ветеранов журналистики за продолжение лучших традиций республиканских средств массовой информации.