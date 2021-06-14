Журналисты Башкирии отметили День работников печати и информации республики

Сотрудники средств массовой информации, ветераны печати и все причастные к этой сфере возложили цветы к памятнику общественного деятеля и публициста, основоположника башкирской журналистики Шагита Худайбердина. Праздник отмечается уже 23-й год подряд.
Хотя корнями он уходит 1917-й год, когда вышел первый номер первой башкирской газеты «Известия башкирского областного бюро». Сегодня также работникам СМИ вручили грамоты, а Союз журналистов пополнился новыми членами.
К профессиональному празднику издательский дом «Башкортостан» подготовил юбилейный выпуск, который журналисты раздавали в общественном транспорте. Акция проводилась для того, чтобы рассказать людям, о том, на какие газеты и журналы сейчас можно подписаться и как это сделать. Издательский дом выпускает 24 печатных издания.