Журналисты Башкирии отметили День работников печати и информации республики

Сотрудники средств массовой информации, ветераны печати и все причастные к этой сфере возложили цветы к памятнику общественного деятеля и публициста, основоположника башкирской журналистики Шагита Худайбердина. Праздник отмечается уже 23-й год подряд.

Хотя корнями он уходит 1917-й год, когда вышел первый номер первой башкирской газеты «Известия башкирского областного бюро». Сегодня также работникам СМИ вручили грамоты, а Союз журналистов пополнился новыми членами.