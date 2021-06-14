В Нефтекамске появится новая школа на 1225 мест

В Нефтекамске продолжается строительство самой большой школы на всем северо-западе Башкортостана. Работы закончены уже на 65%. Новое учебное учреждение позволит разгрузить близлежащие школы города и отказаться от второй смены. Как скоро строительный шум сменит звонок на урок?

С легкой руки Светланы Ильчибаевой стены школы становятся еще красивее, а учебное учреждение стало на шаг ближе к приему детей. Быстро и качественно. Что неудивительно, ведь делает все как для себя. Сказывается и опыт – женщина занимается отделочными работами уже более 30 лет.

Для детей стараемся. У меня свой ребенок есть, который в школу ходит. Конечно, важно, мне кажется, для каждого. И в городе работа, никуда ездить не надо. Светлана Ильчибаева, мастер отделочных работ

Школа рассчитана на 1225 мест. Ее возводят по нацпроектам «Образование» и «Демография». В четырехэтажном здании будет два спортзала, просторная столовая и большой актовый зал. На входе для маломобильных людей предусмотрены пандусы, а внутри два лифта.

Но на сегодняшний день завершены работы по наружным сетям, керамогранит, утепление. Материалы стараемся закупать у местных производителей. Качественно и красиво. Дмитрий Табарчук, начальник строительного участка