В Нефтекамске появится новая школа на 1225 мест

В Нефтекамске продолжается строительство самой большой школы на всем северо-западе Башкортостана. Работы закончены уже на 65%. Новое учебное учреждение позволит разгрузить близлежащие школы города и отказаться от второй смены. Как скоро строительный шум сменит звонок на урок?
С легкой руки Светланы Ильчибаевой стены школы становятся еще красивее, а учебное учреждение стало на шаг ближе к приему детей. Быстро и качественно. Что неудивительно, ведь делает все как для себя. Сказывается и опыт – женщина занимается отделочными работами уже более 30 лет.
Школа рассчитана на 1225 мест. Ее возводят по нацпроектам «Образование» и «Демография». В четырехэтажном здании будет два спортзала, просторная столовая и большой актовый зал. На входе для маломобильных людей предусмотрены пандусы, а внутри два лифта.
К слову, новая школа в Нефтекамске строится впервые за 14 лет. После открытия она будет самой большой и вместительной в городе. На объекте трудятся порядка 140 человек посменно и практически без выходных. Завершить строительно-монтажные работы подрядчик планирует к концу этого года.