В Башкирии заработала уникальная бортевая пасека

В Кугарчинском районе заработали первая в муниципалитете бортевая пасека и цех по переработке меда. Уникальный проект – наглядный пример того, как эффективно воспользоваться господдержкой и создать успешное предприятие.
В 2018 году местный фермер выиграл грант в размере 3 млн рублей на покупку оборудования по переработке меда. Предприниматель собрал единомышленников, в основном, пчеловодов, чтобы иметь возможность реализовывать мед не просто в трёхлитровых банках, а в красивых упаковках с различными натуральными добавками. Например, с пергой или сублимированным порошком из восковой моли. Поставлять продукцию намерены также в Китай.
Местный фермер разместил с десяток бортей на границе природного парка «Мурадымовское ущелье». Пока там 40 колод, однако в будущем предприниматель намерен в разы увеличить их количество. Кроме того, в планах – использовать пасеку и как туристический объект. Там хотят организовать экскурсии на гужевых повозках и рассказывать про добычу уникального меда.