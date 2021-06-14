В Башкирии заработала уникальная бортевая пасека

В 2018 году местный фермер выиграл грант в размере 3 млн рублей на покупку оборудования по переработке меда. Предприниматель собрал единомышленников, в основном, пчеловодов, чтобы иметь возможность реализовывать мед не просто в трёхлитровых банках, а в красивых упаковках с различными натуральными добавками. Например, с пергой или сублимированным порошком из восковой моли. Поставлять продукцию намерены также в Китай.