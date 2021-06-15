В Уфе ищут электросамокатчика, который сбил 84-летнего дедушку

Самокатчиков, которые накануне сбили дедушку, отследили. Кикшеринговая компания вышла на родных пострадавшего и передала всю информацию правоохранительным органам. Между тем делом заинтересовался Следственный комитет республики. Сам потерпевший сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему предстоит операция.

Упал, очнулся, перелом. Дорога домой для 84-летнего Роберта Адгамовича закончилась на больничной койке. Кадры с записи видеонаблюдения сейчас обсуждает вся республика. Вот молодые люди лихо выписывают виражи, буквально через несколько секунд на скорости врезаются в пожилого мужчину.

Вместо того, чтобы сразу вызвать скорую помощь, молодые люди начали поднимать дедушку, пытаясь поставить его на ноги. Вот только делать это при полученных травмах было нельзя. В итоге бросив пожилого человека на скамейке, гонщики скрылись. Сейчас Роберт Адгамович находится в больнице в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у пожилого мужчины сложный перелом шейки бедра. В сломанную ногу ему установили спицы и уложили на вытяжку. Сейчас он ожидает ещё одну операцию.

Теперь гонщиков на самокатах разыскивают правоохранительные органы. Делом заинтересовались и в Следственном комитете.

С родными пострадавшего связались и представили кикшеринговой компании. Сотрудники узнали, кто арендовал самокат, сбивший пожилого человека, отследили его путь и передали всю информацию правоохранительным органам.

Такие самокаты сейчас можно арендовать на каждом шагу. Права водителям не нужны, а правила не писаны. Вот только с приходом теплой погоды пешеходам и самокатчикам становится все сложнее делить одну дорогу. Все больше аварий с участием двухколесного транспорта, всё больше пострадавших. И с каждым разом последствия все серьезнее.