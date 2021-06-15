«Россия может стать примером для европейцев»: француз рассказал о жизни в Уфе

В ожидании Фольклориады. Культурное событие мирового масштаба, которое пройдет в Башкортостане, для Николя Бурдериу станет хорошей возможностью встретиться с соотечественниками. Француз, который два года назад переехал в Уфу, хочет рассказать своим землякам, как на самом деле живется в России.

К его французскому вопросов быть не может – язык родной. Но и на русском Николя общается достаточно уверенно. По крайней мере, на улице, в автобусе или в другом общественном месте мужчина без проблем ведет диалог с прохожими. Николя Бурдериу два года как житель Уфы. В Россию его привела любовь.

Я познакомился с женой по интернету. Конечно, она русская, родом из Уфы. Я решил, почему бы и нет. Николя Бурдериу

Обручились и решили жить в Уфе. Возможно, в будущем и переедут во Францию, но пока Николя комфортно и в столице республики. В Башкортостане иностранец открыл для себя настоящую Россию. Не ту, которую показывают по зарубежным телеканалам, говорит француз. Именно в нашей республике, где проживают представители разных национальностей, он по-настоящему понял, что такое дружба между народами.

Различные народы, различные культуры, но все равно все живут друг с другом спокойно. Россия может стать примером для европейцев. Николя Бурдериу

Все свои впечатления о России, в частности, о Башкортостане Николя готов рассказать соотечественникам. Он с нетерпением ждет начала Фольклориады, когда в Уфу в составе многотысячной делегации из разных стран прибудут и его земляки из Франции.

Жители Башкортостана, и Николя, и Саран они ждут Фольклориаду. Потому что Фольклориада даст им возможность не только увидеться со своими земляками, мы надеемся, что они приедут, но это удача – посмотреть на культуры со всего мира. Рита Хасанова, директор региональной культурно - просветительской общественной организации «Альянс Франзес-Уфа» Республики Башкортостан