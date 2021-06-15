«Россия может стать примером для европейцев»: француз рассказал о жизни в Уфе

В ожидании Фольклориады. Культурное событие мирового масштаба, которое пройдет в Башкортостане, для Николя Бурдериу станет хорошей возможностью встретиться с соотечественниками. Француз, который два года назад переехал в Уфу, хочет рассказать своим землякам, как на самом деле живется в России.
К его французскому вопросов быть не может – язык родной. Но и на русском Николя общается достаточно уверенно. По крайней мере, на улице, в автобусе или в другом общественном месте мужчина без проблем ведет диалог с прохожими. Николя Бурдериу два года как житель Уфы. В Россию его привела любовь.
Обручились и решили жить в Уфе. Возможно, в будущем и переедут во Францию, но пока Николя комфортно и в столице республики. В Башкортостане иностранец открыл для себя настоящую Россию. Не ту, которую показывают по зарубежным телеканалам, говорит француз. Именно в нашей республике, где проживают представители разных национальностей, он по-настоящему понял, что такое дружба между народами.
Все свои впечатления о России, в частности, о Башкортостане Николя готов рассказать соотечественникам. Он с нетерпением ждет начала Фольклориады, когда в Уфу в составе многотысячной делегации из разных стран прибудут и его земляки из Франции.
Пусть всего лишь два года, но Уфа стала для выходца из французского Орлеана еще одним родным городом. Николя преподает французский язык в региональной культурно - просветительской организации «Альянс Франзес-Уфа». В столице Башкортостана он не только нашел работу по душе, но и встретил настоящую любовь. А полтора года назад у Николя и Марии родился сын Александр.