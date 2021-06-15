В Уфе 60 человек получили звание почетного донора

Ряды почетных доноров в республике пополнили еще 60 человек. В Уфе присвоили почетные звания тем, кто на протяжении многих лет отдавал частичку своей крови ради спасения чьих-то жизней.

Одним из них стал Рифкат Бикбулатов – рекордсмен, который в общей сложности с 1976 года сдал более 500 литров. Мужчине 62 года, он продолжает посещать станцию переливания. По собственному признанию, у него уже выработалась своеобразная привычка помогать людям.

Джеймс Харрисон – рекордсмен в мире, австралийский донор. Сдавал кровь до 82 лет. У нас ограничения по возрасту отменили, так что у меня впереди еще лет 20 донорства есть. Рифкат Бикбулатов, почетный донор

Для того, чтобы стать почетным донором, кровь необходимо сдать не менее 40 раз. В этом случае человек получает единовременный сертификат на сумму в 15 тысяч рублей в год. При этом донорами могут стать только здоровые люди, не болеющие инфекционными заболеваниями.