Жительница Пермского края попала в ДТП в Башкирии: один погиб, трое пострадали

В Башкирии в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Toyota RAV4, управляемый жительницей Пермского края. В авто на момент происшествия находились еще три пассажира.

ДТП зафиксировано накануне днем в Чекмагушевском районе на трассе Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. Женщина 34 лет двигалась по дороге и допустила съезд в кювет. Транспорт опрокинулся.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что в результате ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки. Водитель, а также 32-летний и 42-летняя пассажиры получили различные травмы. Госавтоинспекция разбирается в случившемся.