В Башкирии погиб мужчина, съехавший на авто с дороги

В Башкирии на территории Давлекановского района 14 июня произошло ДТП со смертельным исходом. Причины происшествия выясняются сотрудниками ГИБДД.

По данным главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, дорожно-транспортное происшествие было совершено в районе 15 часов на 9 километре автомобильно дороги Давлеканово-Толбазы. За рулем отечественного авто Lada Granta находился 33-летний местный житель.

На повороте мужчина по неизвестным причинам съехал с дороги в кювет, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП мужчина скончался еще до приезда медработников.