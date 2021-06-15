В Уфе после капремонта открылась ветеринарная клиника

Новые условия для четвероногих пациентов. В Демском районе Уфы после капитального ремонта открыли филиал государственной ветеринарной клиники.

Изменился не только внешний и внутренний облик здания, отдельное внимание уделили комплектованию лечебницы современным оборудованием. У демских ветврачей появилась новая операционная и УЗИ-кабинет, чего раньше не было.

Эту работу последние два-три года ведем активно не только в Уфе, но и в районах, могу множество районов привести в пример, Потому что это связано с тем, что спрос есть на эти клиники. Мы государственное учреждение, мы должны обязательно помогать.

Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан

Работать теперь одно удовольствие, говорит Альбина Чувилина. Она в Демской ветлечебнице трудится уже 11 лет, пришла сразу после окончания вуза. Что было раньше и как стало сейчас, говорит ветеринарный врач, небо и земля.

Раньше у нас был один приемный кабинет, теперь два. Появился ресепшн, более удобно стало для хозяев. Мы знаем сразу, что надо и куда его направить. Клиника стала более оснащенной по оборудованию, у нас узкие специалисты появились, мы проходим обучения, на мастер-классы ездим.

Альбина Чувилина, ведущий ветеринарный врач ветлечебницы
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