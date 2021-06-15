В Уфе после капремонта открылась ветеринарная клиника

Раньше у нас был один приемный кабинет, теперь два. Появился ресепшн, более удобно стало для хозяев. Мы знаем сразу, что надо и куда его направить. Клиника стала более оснащенной по оборудованию, у нас узкие специалисты появились, мы проходим обучения, на мастер-классы ездим.

Альбина Чувилина, ведущий ветеринарный врач ветлечебницы