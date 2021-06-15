В Уфе после капремонта открылась ветеринарная клиника

Новые условия для четвероногих пациентов. В Демском районе Уфы после капитального ремонта открыли филиал государственной ветеринарной клиники.
Изменился не только внешний и внутренний облик
здания, отдельное внимание уделили комплектованию лечебницы современным
оборудованием. У демских ветврачей появилась новая операционная и УЗИ-кабинет,
чего раньше не было.
Эту
работу последние два-три года ведем активно не только в Уфе, но и в районах,
могу множество районов привести в пример, Потому что это связано с тем, что
спрос есть на эти клиники. Мы государственное учреждение, мы должны обязательно
помогать.Азат Зиганшин, начальник Управления ветеринарии Республики Башкортостан
Работать теперь одно удовольствие, говорит Альбина
Чувилина. Она в Демской ветлечебнице трудится уже 11 лет, пришла сразу после
окончания вуза. Что было раньше и как стало сейчас, говорит ветеринарный врач, небо
и земля.
Раньше
у нас был один приемный кабинет, теперь два. Появился ресепшн, более удобно
стало для хозяев. Мы знаем сразу, что надо и куда его направить. Клиника стала
более оснащенной по оборудованию, у нас узкие специалисты появились, мы проходим
обучения, на мастер-классы ездим.Альбина Чувилина, ведущий ветеринарный врач ветлечебницы