Пожар в СНТ в Башкирии оставил после себя руины

В Башкирии 14 июня ближе к вечеру загорелось строение в садовом товариществе. После ликвидации пожара на месте остались лишь руины.

Пожар произошел на территории СНТ №7. К тому моменту, когда на место прибыли пожарные бригады, баня и забор были уже охвачены пламенем. Примерно через час после сообщения о пожаре возгорание удалось ликвидировать силами ПСЧ-36 и МБУ МПО.

Сообщается, что в результате происшествия забор был поврежден на площади 10 погонных метров, а вот баня размером 3х4 выгорела полностью. Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.