В Уфе задержали самокатчиков, сбивших 84-летнего дедушку

Молодые люди вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, начали поднимать пострадавшего, пытаясь поставить его на ноги. Но после нескольких безуспешных попыток оставили пожилого человека на скамейке и уехали. Врачи диагностировали у мужчины сложный перелом шейки бедра. Теперь минимум три месяца он будет прикован к постели.