В Уфе задержали самокатчиков, сбивших 84-летнего дедушку

Полицейские установили личности молодых людей. Ими оказались 21-летний и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района. Инцидент произошёл несколько дней назад.  Неизвестные врезались на самокатах в 84-летнего Роберта Галиакберова у остановки «Фирма Мир».

Молодые люди вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, начали поднимать пострадавшего, пытаясь поставить его на ноги. Но после нескольких безуспешных попыток оставили пожилого человека на скамейке и уехали. Врачи диагностировали у мужчины сложный перелом шейки бедра. Теперь минимум три месяца он будет прикован к постели.

В ближайшее время Роберту Адгамовичу предстоит сложная операция.  Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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