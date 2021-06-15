В Уфе задержали самокатчиков, сбивших 84-летнего дедушку

Полицейские установили личности молодых людей. Ими оказались 21-летний и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района. Инцидент произошёл несколько дней назад. Неизвестные врезались на самокатах в 84-летнего Роберта Галиакберова у остановки «Фирма Мир».
Молодые люди вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, начали поднимать пострадавшего, пытаясь поставить его на ноги. Но после нескольких безуспешных попыток оставили пожилого человека на скамейке и уехали. Врачи диагностировали у мужчины сложный перелом шейки бедра. Теперь минимум три месяца он будет прикован к постели.
В ближайшее время Роберту Адгамовичу предстоит сложная операция. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.