В Башкирии кормозаготовка завершилась на 17%

Сейчас на полях активно работают косилки и уборочные машины. Из-за жаркой погоды и отсутствия влаги объемы значительно ниже запланированного. Не питают радужных надежда фермеры и касаемо предстоящего урожая зерновых. Впрочем, паники все равно нет, ведь к капризам погоды сельхозрабочие давно привыкли и подготовились заранее. Как идет укос растений на полях Чишминского района?

Такой тандем увидишь не часто. Пока комбайн косит кормовую траву, сверху парит стая соколов в поисках пищи на открывшейся территории. Из-за жары в этом году грызунов чуть больше обычного, чего не скажешь об урожае. На качестве растений отсутствие дождей сказалось не лучшим образом.

Донник – это двухлетнее растение, на это поле его засадили весной прошлого года. Сейчас его высота достигает примерно 80 сантиметров, однако при более благоприятных условиях урожай был бы значительно выше.

К непредсказуемости погоды аграрии уже привыкли. В хозяйстве «Нурис» Чишминского района каждый год готовят специальные поля для подстраховки, куда засеивают кормовые культуры.

Если засуха, мы его убираем на корм. Когда все с кормами хорошо, мы его запахиваем как удобрения. Дамир Кутдусов, главный агроном управления сельского хозяйства Чишминского района

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Из-за жары в этом году заготовка кормов началась на две недели раньше срока. Травы хоть и созрели, большой массы питательных веществ набрать не успели. С 1 гектара убирают около 120 центнеров, когда в обычный период не менее 200. Недобор помогут компенсировать имеющиеся запасы на складах.