В Башкирии кормозаготовка завершилась на 17%

Сейчас на полях активно работают косилки и уборочные машины. Из-за жаркой погоды и отсутствия влаги объемы значительно ниже запланированного. Не питают радужных надежда фермеры и касаемо предстоящего урожая зерновых. Впрочем, паники все равно нет, ведь к капризам погоды сельхозрабочие давно привыкли и подготовились заранее. Как идет укос растений на полях Чишминского района?
Такой тандем увидишь не часто. Пока комбайн косит кормовую траву, сверху парит стая соколов в поисках пищи на открывшейся территории. Из-за жары в этом году грызунов чуть больше обычного, чего не скажешь об урожае. На качестве растений отсутствие дождей сказалось не лучшим образом.
Донник – это двухлетнее растение, на это поле его засадили весной прошлого года. Сейчас его высота достигает примерно 80 сантиметров, однако при более благоприятных условиях урожай был бы значительно выше.
К непредсказуемости погоды аграрии уже привыкли. В хозяйстве «Нурис» Чишминского района каждый год готовят специальные поля для подстраховки, куда засеивают кормовые культуры.
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Из-за жары в этом году заготовка кормов началась на две недели раньше срока. Травы хоть и созрели, большой массы питательных веществ набрать не успели. С 1 гектара убирают около 120 центнеров, когда в обычный период не менее 200. Недобор помогут компенсировать имеющиеся запасы на складах.
Аграрии надеются на второй укос, а также на заготовку силоса. Сейчас в хозяйствах началась подкормка кукурузы. Что касается сена, на сегодня по республике убрано около 17% всех площадей. И сейчас единственное, что действительно вызывает опасения – урожай зерновых. Очевидно, что он также будет существенно ниже запланированных объемов.