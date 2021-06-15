Прокуратура Башкирии рассказала о выявленных нарушениях пассажирских перевозчиков

В Башкирии прокурорами во время надзорных мероприятий были выявлены множественные нарушения в области работы пассажирских перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В филиале ГУП «Башавтотранс» в Кумертау зарегистрированы факты перевозки пассажиров по четырем маршрутом с истекшими контрактами. В других муниципалитетах выявлены случаи выпуска на линию автобусов, не прошедших техосмотр. Некоторые автобусы имели неисправные тормозную и рулевую системы, изношенные со временем колеса, сломанными световыми приборами.