В Доме-музее Ленина в Уфе воссоздали атмосферу 1900 года

в 1938 году было принято в доме, где жила Крупская, и три недели жил Ленин, сделать мемориальный музей. По воспоминаниям самой Крупской вся обстановка воссоздана. Все так, как в 1900 году, когда она тут жила.

Галия Шамсутдинова, научный сотрудник дома-музея им. В.И. Ленина