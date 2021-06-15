В Доме-музее Ленина в Уфе воссоздали атмосферу 1900 года

В Уфе на историческом фестивале воссоздали атмосферу 1900 года. Времени, когда Башкортостан посетил Владимир Ленин. Мероприятие организовали в Доме-музее Ленина.
В этом году отмечается 80-летний юбилей с момента его открытия. На мгновения людям могло показаться, что Ленин жив по сей день. В доме ходили актеры под маской вождя пролетариата, а также его супруги Надежды Крупской.
На крыльце музея был организован концерт с участием детских вокальных коллективов. На площадке перед входными воротами работала торговая лавка в духе ушедшей эпохи. Посетители могли покрутить символическое колесо истории. Гости также могли услышать советский радиоприёмник, предметы быта и пионерскую атрибутику.