В Доме-музее Ленина в Уфе воссоздали атмосферу 1900 года

В Уфе на историческом фестивале воссоздали атмосферу 1900 года. Времени, когда Башкортостан посетил Владимир Ленин. Мероприятие организовали в Доме-музее Ленина.

В этом году отмечается 80-летний юбилей с момента его открытия. На мгновения людям могло показаться, что Ленин жив по сей день. В доме ходили актеры под маской вождя пролетариата, а также его супруги Надежды Крупской.

в 1938 году было принято в доме, где жила Крупская, и три недели жил Ленин, сделать мемориальный музей. По воспоминаниям самой Крупской вся обстановка воссоздана. Все так, как в 1900 году, когда она тут жила.

Галия Шамсутдинова, научный сотрудник дома-музея им. В.И. Ленина

На крыльце музея был организован концерт с участием детских вокальных коллективов. На площадке перед входными воротами работала торговая лавка в духе ушедшей эпохи. Посетители могли покрутить символическое колесо истории. Гости также могли услышать советский радиоприёмник, предметы быта и пионерскую атрибутику.

Фото №1 - В Доме-музее Ленина в Уфе воссоздали атмосферу 1900 года

Фигура Ильича – фигура планетарного масштаба. Связь Уфы и моровой истории действительно имеет актуальное значение, особенно в наше время, в эпоху, в которую мы живем. Хочется посмотреть, какой интерес у уфимцев вызывает эта фигура.

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