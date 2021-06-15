Динар Гильмутдинов уходит в отставку

Глава Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов покидает свой пост и уходит в отставку. Об этом официально он сообщил сегодня, 15 июня, на пресс-конференции в республиканском СМИ.
Динар Гильмутдинов победил в праймериз «Единой России» в Стерлитамакском округе, впереди его ждут выборы в Госдуму. На данный момент пока еще руководитель Госавтоинспекции РБ не является членом партии.
Временно исполняющим обязанности главы ГИБДД будет нынешний заместитель Динара Гильмутдинова Владимир Севастьянов.
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