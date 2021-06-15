В Башкирии рассмотрят ужесточение коронавирусных мер

Радий Хабиров на оперативке в Правительстве Башкирии рассказал о возможном ужесточении коронавирусных мер в регионе. О полном локдане речи пока не идет.
На совещании в кабмине республики Радий Хабиров всерьез обеспокоился ситуацией в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас в этих городах идет резкий рост заболевших. В Москве эта неделя объявлена нерабочей, введены жесткие ограничительные меры.
Я вас попрошу коллегиально обсудить этот вопрос. В
четверг на заседании оперативного штаба обсудим, какие нам меры надо принять.
Чтобы волна эта не дошла до нас. Безусловно она дойдет до нас. 3 июля у нас
открытие Фольклориады. Приезжают разные делегации. Будет строжайшие меры работы
с этими делегациями. Нам самим надо встретить этот праздник организованно. А
еще в июле у нас чемпионат Ворлдкискиллс, а в августе чемпионат по борьбе.Радий Хабиров
Также руководитель республики выразил свое беспокойство касательно низкого роста вакцинируемых. Вакцина в регионе есть, но люди не так охотно идут на процедуру.
Поразительно, что мы не можем добиться понимания нужности вакцинации. Нужно понимать, что еще можно сделать по этому. Пока из каждого чайника не пойдет, ускорения не будет. Вакцина есть, надо подумать, как оперативно ее раскидывать. Единственный способ - вакцинация, надежный и стопроцентный. Радий Хабиров