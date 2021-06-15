В Башкирии рассмотрят ужесточение коронавирусных мер

Я вас попрошу коллегиально обсудить этот вопрос. В четверг на заседании оперативного штаба обсудим, какие нам меры надо принять. Чтобы волна эта не дошла до нас. Безусловно она дойдет до нас. 3 июля у нас открытие Фольклориады. Приезжают разные делегации. Будет строжайшие меры работы с этими делегациями. Нам самим надо встретить этот праздник организованно. А еще в июле у нас чемпионат Ворлдкискиллс, а в августе чемпионат по борьбе.

Радий Хабиров