В Башкирии 95% болеющих Covid-19 не вакцинированы

В Башкирии за последние сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Данные озвучил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании.
На 15 июня в Башкирии всего зарегистрировано 39 561 фактов заражения коронавирусом. Сообщается, что более 90% зараженных уже выписаны по выздоровлению.
Также Максим Забелин подчеркнул, что 95% из тех, кто сегодня получает лечение от коронавируса, не проходили вакцинацию. В их числе 28 человек, переносящих болезнь в крайне тяжелом состоянии, они расположены в реанимациях.