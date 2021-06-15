В Башкирии 95% болеющих Covid-19 не вакцинированы

На 15 июня в Башкирии всего зарегистрировано 39 561 фактов заражения коронавирусом. Сообщается, что более 90% зараженных уже выписаны по выздоровлению.

Также Максим Забелин подчеркнул, что 95% из тех, кто сегодня получает лечение от коронавируса, не проходили вакцинацию. В их числе 28 человек, переносящих болезнь в крайне тяжелом состоянии, они расположены в реанимациях.