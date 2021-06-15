В Башкирии запустят новые скоростные поезда

Новый министр транспорта Башкирии Александр Булушев выступил на оперативном совещании в региональном правительстве. Он рассказал о том, как будет развиваться железнодорожное сообщение внутри республики.

Фото №1 - В Башкирии запустят новые скоростные поезда

Уже сейчас запущен удобный скоростной поезд до Кумертау. Однако его маршрут планируется продлить до Оренбурга. Время в пути составит 5-6 часов. Более того, в «Орлане» появится салон повышенной комфортности, в котором рядом с креслами будут установлены зарядки для мобильных телефонов. Расписание станет удобным для туристов, чтобы они могли посетить достопримечательности в выходные дни.

Однако южное направление не станет единственным. На втором этапе в Башкирии будет организован экспресс от Уфы до Приютово. Поезд пройдет через Чишмы, Давлеканово и Раевку. На это направление поставят по 4 рейса в день.

Третье направление протянется до Белорецка через Инзер и Айгир. Остановка на Айгире сделана специально для туристов, которые в последние годы тысячами приезжают на маленькую станцию для подъема на эту гору. В этом направлении также планируется поставить 4 рейса в день.

Фото №2 - В Башкирии запустят новые скоростные поезда

Радий Хабиров отметил, что жителям республики развитие внутреннего сообщения пришлось по вкусу. Все больше и больше пассажиры пользуются новым поездом до Кумертау.

Проект «Орлан» полетел, люди проголосовали ногами. Каждый раз обсуждаем это – проект уфимского железнодорожного кольца надо тащить. Если мы это сделаем, то существенно поможем жителям Уфы.

Радий Хабиров
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