В Башкирии на трассе столкнулись легковушка и грузовик

На трассе между Самарой, Уфой и Челябинском на территории Благоварского района Башкирии зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Все случилось утром 15 июня.

В 11 час утра на указанной дороге столкнулись легковой автомобиль Opel Astra и попутно движущийся грузовик Foton, который в результате столкновения перевернулся и серьезно деформировался. По данным ГИБДД, водитель легкового авто обратился за медицинской помощью.

Другие подробности произошедшего уточняются. Сейчас на месте работают экстренные службы, в том числе полиция.