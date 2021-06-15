УГАТУ впервые вошел в глобальный рейтинг лучших вузов планеты

В списке 48 российских вузов, вошедших в рейтинг. Лидером от России стал МГУ (78-е место в мире). Также высокие позиции заняли Санкт-Петербургский госуниверситет – 242 строчка, Новосибирский госуниверситет – 246-ая строчка и Томский госуниверситет на 272-я. Авторы рейтинга публикуют результаты исследования с 2004 года. Оценка ставится по шести критериям, среди них академическая репутация, соотношение преподавательского состава и числа студентов, индекс цитируемости, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.