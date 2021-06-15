В Уфе стартовала подготовка к церемонии открытия Всемирной Фольклориады

Башкортостан готовится к встрече с участниками Всемирной Фольклориады. В спорткомплексе «Уфа-Арена» начали собирать сцену, где пройдет церемония открытия. Здесь проходят репетиции артистов.

Детали шоу держатся в секрете, чтобы сделать сюрприз для всех телезрителей. Напомним, международное событие пройдет в Башкортостане с 3 по 10 июля. По данным организаторов, количество зрителей превысит три миллиона человек. Количество стран-участник – 46. Запланировано более 500 представлений. До начала фестиваля осталось 18 дней.