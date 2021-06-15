В Башкирии прошел волейбольный турнир среди смешанных команд

В Иглинском районе прошел турнир по волейболу среди смешанных команд. В соревнованиях приняли участие шесть коллективов. Местом проведения мероприятия стал культурно-спортивный комплекс районного центра.

Победу праздновал коллектив из села Калтыманово. Команде уже более 13 лет, она не раз становилась триумфатором республиканских турниров.

Занимались в деревне, сейчас только по соревнованиям ездим, тренироваться некогда. Последний раз были третьими. Илья Разбежкин, игрок команды с.Калтыманово

Состязания по волейболу в праздничные дни вошли в традицию в Иглинском районе. 26 июня в рамках празднования дня молодежи в районном центре вновь проведут подобный турнир.