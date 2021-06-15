В Уфимском лимонарии займутся исследованием уникальных лиственниц

Уфимский лимонарий займется исследованием саженца Кужановской лиственницы. Его передали из частного хозяйства Абзелиловского района. Как сообщили в уфимском питомнике, дереву всего три года, оно прижилось. Остается наблюдать и ухаживать.

Напомним, осенью прошлого года неизвестные попытались спилить многовековые лиственницы. Ученые и эковолонтеры организовали операцию, чтобы сохранить уникальные деревья, которые  произрастают только на Урале. В Уфимском лимонарии поддержали идею. Обычные лиственницы имеют прямой ствол, а кудрявые кужановские – необычную шаровидную крону, которая начинается на высоте около полутора метров.

Мы когда высадили и весной посмотрели, действительно, она сразу же, как мы говорим, растворилась, многоствольной стала. Сразу видно, что это Кужановская кудрявая лиственница. Сейчас мы измеряем длину хвои, сколько она будет, все это будем наблюдать.

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