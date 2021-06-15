В Уфимском лимонарии займутся исследованием уникальных лиственниц

Уфимский лимонарий займется исследованием саженца Кужановской лиственницы. Его передали из частного хозяйства Абзелиловского района. Как сообщили в уфимском питомнике, дереву всего три года, оно прижилось. Остается наблюдать и ухаживать.
Напомним, осенью прошлого года неизвестные попытались спилить многовековые лиственницы. Ученые и эковолонтеры организовали операцию, чтобы сохранить уникальные деревья, которые произрастают только на Урале. В Уфимском лимонарии поддержали идею. Обычные лиственницы имеют прямой ствол, а кудрявые кужановские – необычную шаровидную крону, которая начинается на высоте около полутора метров.