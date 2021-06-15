В Уфимском лимонарии займутся исследованием уникальных лиственниц

Мы когда высадили и весной посмотрели, действительно, она сразу же, как мы говорим, растворилась, многоствольной стала. Сразу видно, что это Кужановская кудрявая лиственница. Сейчас мы измеряем длину хвои, сколько она будет, все это будем наблюдать.

Фарида Садыкова, заведующая учебно-опытным хозяйством Уфимского лесотехнического техникума