В Башкирии дети закидали камнями мальчика-инвалида

Жуткий инцидент произошёл в Салавате во одном из дворов. В квартале №94 мальчишки закидали камнями ребёнка-инвалида. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

На кадрах видео, которое записал горожанин, хорошо видно, как двое мальчиков 8-9 лет кидаются камнями в ребёнка. Подросток примерно 14 лет сидит на качелях, а когда встаёт догнать обидчиков, не успевает их нагнать. По походке мальчика видно, что у него имеются нарушения опорно-двигательного аппарата.

Изданию UFA.AIF.RU автор видеоролика сообщил, что часто видит подростка во дворе дома. Он подолгу катается на качелях, ведёт себя мирно и не агрессивно. А напавших мальчишек он увидел в первый раз, возможно, они живут в соседних домах.

Автор ролика специально не вышел на улицу защитить ребёнка от камней, так как тогда мальчишки бы просто убежали. Зато теперь по кадрам видеоролика можно найти обидчиков и их родителей.

Полиция города уже прокомментировала случившееся и теперь ищет родителей мальчиков.

По результатам мониторинга сети Интернет данный факт зарегистрирован в Отделе МВД России по г. Салавату. На данный момент проводится проверка, устанавливаются личности несовершеннолетних, а также их родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. пресс-служба МВД по РБ