В Башкирии задержали иностранца, который надругался над девочкой

В Башкирии был задержан мужчина, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Известно, что обвиняемый является гражданином другой страны.

Пресс-служба следственного комитета Оренбургской области сообщает, что преступление произошло ещё в апреле 2012 года на территории региона. Мужчина долго скрывался от полиции за пределами России. При этом в 2014 году он получил новый паспорт, в котором изменил имя.