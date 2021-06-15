В Башкирии задержали иностранца, который надругался над девочкой

В Башкирии был задержан мужчина, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Известно, что обвиняемый является гражданином другой страны.
Пресс-служба следственного комитета Оренбургской области сообщает, что преступление произошло ещё в апреле 2012 года на территории региона. Мужчина долго скрывался от полиции за пределами России. При этом в 2014 году он получил новый паспорт, в котором изменил имя.
Обвиняемый был объявлен в международный розыск и пойман только в этом году на территории Башкирии. Сейчас мужчину поместили в СИЗО.