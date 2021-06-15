Вакцинация и новые ограничения: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане могут ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Глава республики поручил оперштабу проанализировать текущую ситуацию. Башкортостан может накрыть очередная волна, особенно с учетом предстоящих всероссийских и международных массовых мероприятий. И сейчас единственный способ обезопасить себя – вакцинация.

Прошедшая череда праздников и сабантуев не только показала, насколько люди соскучились по массовым мероприятиям, но и заставила задуматься: лишь единицы соблюдали масочный режим. А ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусом в последние дни пошла в рост, особенно в Москве. Скоро эта волна может добраться и до республики.

В четверг на заседании оперативного штаба обсудим, какие нам меры надо принять, чтобы эта волна, если она долетит до нас, не сильно задела. Потому что, безусловно, есть основания переживать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За минувшие сутки в республике 92 новых случая заболевания коронавирусом. По данным Минздрава, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 28 человек. И все – не вакцинированные.

Единственный способ борьбы с коронавирусной инфекцией – это вакцинация. В выходные в республику поступила очередная партия трех видов вакцины. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр здравоохранения

На заседании обсудили и создание межведомственной комиссии по энергообеспечению Зауралья. Ее возглавил лично Радий Хабиров. Сейчас недостаток электроэнергии не дает в полной мере строить в районах новые промышленные предприятия и не только.

Мы провели несколько мозговых штурмов, у нас теперь есть четкое понимание, где мы возьмем энергию и как мы обеспечим энергией районы и будущие предприятия Зауралья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан занял третье место в Приволжском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего бизнеса. С начала года предпринимателей в республике стало больше на 3,5 тысячи человек, что говорит о постепенном восстановлении экономики.