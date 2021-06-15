Вакцинация и новые ограничения: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Башкортостане могут ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Глава республики поручил оперштабу проанализировать текущую ситуацию. Башкортостан может накрыть очередная волна, особенно с учетом предстоящих всероссийских и международных массовых мероприятий. И сейчас единственный способ обезопасить себя – вакцинация.
Прошедшая череда праздников и сабантуев не только показала, насколько люди соскучились по массовым мероприятиям, но и заставила задуматься: лишь единицы соблюдали масочный режим. А ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусом в последние дни пошла в рост, особенно в Москве. Скоро эта волна может добраться и до республики.
За минувшие сутки в республике 92 новых случая заболевания коронавирусом. По данным Минздрава, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 28 человек. И все – не вакцинированные.
На заседании обсудили и создание межведомственной комиссии по энергообеспечению Зауралья. Ее возглавил лично Радий Хабиров. Сейчас недостаток электроэнергии не дает в полной мере строить в районах новые промышленные предприятия и не только.
Башкортостан занял третье место в Приволжском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего бизнеса. С начала года предпринимателей в республике стало больше на 3,5 тысячи человек, что говорит о постепенном восстановлении экономики.
Увеличилось и число олимпиадников. Сразу семь школьников победили на всероссийских соревнованиях. Представителей Башкортостана пригласили в сборные России по физике и географии для участия в международных состязаниях. Такого результата республика достигла впервые. Радий Хабиров призвал Министерство образования работать системно со всеми учениками, чтобы шансы на победу были у детей из каждого муниципалитета.