В Уфе на самокатчика, сбившего дедушку, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего уфимца, сбившего пожилого мужчину на остановке «Фирма Мир» на электросамокате. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Криминалисты изучат записи с камер видеонаблюдения и опросят свидетелей. Также планируют провести судебно-медицинскую экспертизу и проверить индивидуальное средство передвижения на соответствие предъявляемым техническим требованиям.

Напомним, ЧП произошло вечером 12 июня. Самокатчики на высокой скорости сбили 84-летнего Роберта Галиакберова. Молодые люди сразу же начали поднимать пенсионера, чего категорически нельзя делать, учитывая полученные им травмы. Скорую помощь подозреваемые не вызвали и уехали, оставив пострадавшего на скамейке.