В России начнут продавать страховку без техосмотра

По мнению парламентариев, эта норма облегчит жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам. Документ не касается такси, автобусов и грузовых автомобилей. Этим категориям автотранспорта проходить техосмотр придется ежегодно.

Всем остальным, кому ранее была дана отсрочка по прохождению техосмотра по новым правилам до октября, она автоматически продлена до 1 марта, когда вступит в силу штраф в размере 2 тысяч рублей за отсутствие действующей диагностической карты. Так что к весне следующего года посетить аккредитованную станцию технического обслуживания владельцам автомобилей старше 4 лет всё же придется.