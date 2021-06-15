В Уфе перекроют дороги до конца лета

В столице перекроют движение на нескольких участках дорог. Действовать ограничения будут до конца лета.

С 16 июля до 31 августа будет перекрыто движение по крайней полосе правого съезда с улицы Заки Валиди на улицу Воровского. Кроме того, будет закрыта третья полоса улицы Заки Валиди на участке от 73-го дома до Воровского.

С сегодняшнего дня и до 15 июля ограничения коснутся также участков Воровского между улицами Заки Валиди и Пушкина. Движение будет закрыто по четырем полосам.