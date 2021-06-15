В Башкирии завершается набор переводчиков для Фольклориады

17 дней до Всемирной Фольклориады. Башкортостан готов принять участников из десятков стран, обеспечив при этом максимальные меры безопасности против распространения коронавируса.

Завершается набор и переводчиков, которые будут сопровождать иностранные делегации по всему Башкортостану. В Башкирском государственном педагогическом университете прошла встреча с волонтерами и студентами, которые уже имеют опыт работы на международных мероприятиях. К Фольклориаде они готовы на 100%.