В Башкирии завершается набор переводчиков для Фольклориады

17 дней до Всемирной Фольклориады. Башкортостан готов принять участников из десятков стран, обеспечив при этом максимальные меры безопасности против распространения коронавируса.

Завершается набор и переводчиков, которые будут сопровождать иностранные делегации по всему Башкортостану. В Башкирском государственном педагогическом университете прошла встреча с волонтерами и студентами, которые уже имеют опыт работы на международных мероприятиях. К Фольклориаде они готовы на 100%.

Фото №1 - В Башкирии завершается набор переводчиков для Фольклориады

Помимо синхронного перевода, переводчики также будут рассказывать гостям на их родном языке об истории и культуре республики, покажут достопримечательности региона.

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