В Уфе запустили бесплатный автобус до набережной Белой

Автобус до Набережной. «Башавтотранс» и банк «Сбер» запустили бесплатный общественный транспорт от остановки «БашГУ» до новой набережной реки Белой. На нём спуститься вниз и подняться обратно могут все желающие.

Особой популярностью туристический автобус пользуется у пожилых людей и у родителей с детьми. Организаторы рассчитывают, что бесплатный проезд привлечет на набережную больше посетителей и сделает территорию более привлекательной для бизнеса. Автобус следует от БашГУ по Заки Валиди до Монумента Дружбы и уже оттуда поворачивает на Набережную. Поднимается обратно по такому же маршруту.