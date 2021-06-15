В Уфе запустили бесплатный автобус до набережной Белой

Автобус до Набережной. «Башавтотранс» и банк «Сбер» запустили бесплатный общественный транспорт от остановки «БашГУ» до новой набережной реки Белой. На нём спуститься вниз и подняться обратно могут все желающие.

Особой популярностью туристический автобус пользуется у пожилых людей и у родителей с детьми. Организаторы рассчитывают, что бесплатный проезд привлечет на набережную больше посетителей и сделает территорию более привлекательной для бизнеса. Автобус следует от БашГУ по Заки Валиди до Монумента Дружбы и уже оттуда поворачивает на Набережную. Поднимается обратно по такому же маршруту.

Фото №1 - В Уфе запустили бесплатный автобус до набережной Белой

9 рейсов мы спускаем, 9 поднимаем. Отправление автобуса – каждые 45 минут. Расписание на остановках есть, горожане и гости столицы, пользуйтесь, пожалуйста.

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