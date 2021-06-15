В Башкирии новую молочную кухню открыли в Чекмагуше

В селе Чекмагуш открыли точку по бесплатной раздаче молочной продукции. Ранее жители населенного пункта получали ее в аптеке. Фирменный магазин в Чекмагуше – 59-й по счету. Благодаря соцпроекту порядка 25 тысяч детей из малоимущих семей в республике обслуживаются в молочных кухнях.
Весь ассортимент молочки многодетный отец получает на самого младшего Радмира. Мальчику 2,5 года, в семье еще 4 ребенка. Раньше кефир, молоко и йогурты Муратовы забирали в аптеке, продукция была российского производства. Для вновь открывшейся молочной кухни новые документы оформлять не нужно, достаточно пластиковой карты.
Бесплатно молочную продукцию в Чекмагуше смогут получать более 200 малышей до 3-х лет. Это касается и беременных и кормящих мамочек при наличии справки от акушера-гинеколога или врача-педиатра. В отличие от аптек весь товар местного производства, более того, при необходимости ее можно докупить.
Площадки, где разливают молочку, открыты крупных городах: Уфе, Белорецке, Стерлитамаке. Кроме того, по республике курсируют три автолавки. Они объезжают порядка 40 населенных пунктов. В скором времени появится еще один молочный автомобиль, он будет курсировать по южным районам. Стационарных пунктов раздачи в этом году откроется еще 10.
Фирменную продукцию в чекмагушевский раздаточный пункт привозят с производственной площадки города Октябрьского. Молочка будет выдаваться мамочкам по определенным дням: во вторник и четверг. В остальные дни продукцию сможет купить любой желающий.