В Башкирии новую молочную кухню открыли в Чекмагуше

В селе Чекмагуш открыли точку по бесплатной раздаче молочной продукции. Ранее жители населенного пункта получали ее в аптеке. Фирменный магазин в Чекмагуше – 59-й по счету. Благодаря соцпроекту порядка 25 тысяч детей из малоимущих семей в республике обслуживаются в молочных кухнях.

Весь ассортимент молочки многодетный отец получает на самого младшего Радмира. Мальчику 2,5 года, в семье еще 4 ребенка. Раньше кефир, молоко и йогурты Муратовы забирали в аптеке, продукция была российского производства. Для вновь открывшейся молочной кухни новые документы оформлять не нужно, достаточно пластиковой карты.

Молоко получили, творог получили, еще какие-то вкусняшки. Вся семья любит молоко, без молока чай не чай. Каждое утро, обед только натуральные продукты. Айрат Муратов, житель с. Чекмагуш

Очень удобно, с коляской подниматься удобно, спасибо. Севара Гареева, жительница с. Чекмагуш

Бесплатно молочную продукцию в Чекмагуше смогут получать более 200 малышей до 3-х лет. Это касается и беременных и кормящих мамочек при наличии справки от акушера-гинеколога или врача-педиатра. В отличие от аптек весь товар местного производства, более того, при необходимости ее можно докупить.

С 19-го года по поручению Радия Фаритовича Хабирова мы начали соцпроект – возрождение молочных кухонь. На сегодняшний день 7 производств по всей республике. Открыто 135 раздаточных пунктов, из которых 59 – фирменные. Азат Аскаров, первый заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан

Площадки, где разливают молочку, открыты крупных городах: Уфе, Белорецке, Стерлитамаке. Кроме того, по республике курсируют три автолавки. Они объезжают порядка 40 населенных пунктов. В скором времени появится еще один молочный автомобиль, он будет курсировать по южным районам. Стационарных пунктов раздачи в этом году откроется еще 10.

Это и лучшее восприятие, и обратная связь. Плюс это своя продукция, в отличие от аптек. Ну это гораздо удобнее. И заявка на производство поступает корректнее. И общение с потребителями. Мы знаем точное количество, мы знаем, что надо привезти. Эльдар Сайгафаров, директор молочной кухни