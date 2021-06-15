Лебедю в саду Аксакова в Уфе привезли новую спутницу

Лебедя в саду Аксакова спасли от тоски, подобрав ему новую подругу. Его предыдущая спутница умерла в прошлом году. Специалисты решили не подтверждать романтичную легенду о лебединой верности.

О верности этих белоснежных птиц ходят легенды. В новостях можно встретить заголовки: лебедь скончался от горя после смерти своей пары. Несколько лет спутницей Криса была лебедь Сажида. Он умерла в прошлом году. Овдовевший Крис метался и жалобно кричал, срочно решено было спасать. Пару подбирали долго.

И вот он уже взял под крыло новую спутницу. Визиту чужака с камерой лебедь явно не рад. Начинает шипеть, защищает. И себя, и самку. Новую пару для Криса назвали Лаской. Ей всего год. Её привезли из Челябинска. Порода та же – лебедь-шипун.

У обоих грустная история: он потерял спутницу. Она родилась с патологией крыла. Пару выпустили в сад Аксакова, когда вода прогрелась до 20 градусов. В холодное время года птицы живут в вольере.