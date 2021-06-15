В Уфе прошел республиканский турнир по плаванию «Золотая рыбка»

Первые медали и разряды. В Уфе прошел республиканский турнир по плаванию «Золотая рыбка». Это соревнования для ребят не старше 12 лет, то есть первые серьезные старты, по итогам которых многим будут присвоены спортивные разряды. Состязания придумали, чтобы научить пловцов соревноваться, ведь следующий турнир для них будет уже российского уровня.

Волнительные мгновенья в конце заплыва. На «Золотой рыбке» участники не уповают на исполнение желания от сказочного персонажа, а бьются за его исполнение сами. Как Гузель Валиахметова из Кандров. Бассейн там появился всего два года назад. В прошлом сезоне их команда осталась без наград. Но пловцы и тренеры провели работу над ошибками. Их первая бронза совершенно точно отливает золотом.

Всю дорогу пока шли сюда говорили, как я волнуюсь, как переживаю. Настроились. Я очень довольна результатом. Диана Ситдикова, тренер по плаванию /Туймазинский район/

Для большинства участников это первые серьезные соревнования. Уровень – республиканский. Прежде чем попасть на «Золотую рыбку» пловцы прошли отборы на местах – в районных и городских стартах.

Бывает, что ребят дисквалифицируют за нарушения. Что-то они не доработали или не успели освоить. Но в то же время радости больше, когда они занимают призовые места. Рустем Каримов, заслуженный тренер России

Когда-то с «Золотой рыбки» начинал свою карьеру Дмитрий Кустиков из Нефтекамска. Сейчас он мастер спорта международного класса. Его тренер Лариса Носарева продолжает готовить будущих чемпионов. И несмотря на трудности, ей каждый год удается привозить в Уфу боеспособный состав.

Я плыла 400 метров кролем и заняла первое место. И почти выполнила второй взрослый – мне пяти секунд не хватило. Арина Салимова, победительница соревнований /Нефтекамск/

В прошлом году у нас закрылся спорткомплекс – признан аварийным. И теперь кто тренируется в фитнес-клубе, кто во дворце творчества. Мы лишены сейчас спортивной базы. Лариса Носарева, старший тренер спортшколы по плаванию /Нефтекамск/