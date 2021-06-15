Первые медали и разряды. В Уфе прошел республиканский турнир по плаванию «Золотая рыбка». Это соревнования для ребят не старше 12 лет, то есть первые серьезные старты, по итогам которых многим будут присвоены спортивные разряды. Состязания придумали, чтобы научить пловцов соревноваться, ведь следующий турнир для них будет уже российского уровня.
Волнительные мгновенья в конце заплыва. На «Золотой рыбке» участники не уповают на исполнение желания от сказочного персонажа, а бьются за его исполнение сами. Как Гузель Валиахметова из Кандров. Бассейн там появился всего два года назад. В прошлом сезоне их команда осталась без наград. Но пловцы и тренеры провели работу над ошибками. Их первая бронза совершенно точно отливает золотом.
Для большинства участников это первые серьезные соревнования. Уровень – республиканский. Прежде чем попасть на «Золотую рыбку» пловцы прошли отборы на местах – в районных и городских стартах.
Когда-то с «Золотой рыбки» начинал свою карьеру Дмитрий Кустиков из Нефтекамска. Сейчас он мастер спорта международного класса. Его тренер Лариса Носарева продолжает готовить будущих чемпионов. И несмотря на трудности, ей каждый год удается привозить в Уфу боеспособный состав.
Но даже те, кто не попал в призы, остались в выигрыше. По итогам выступлений спортсмену присваивают разряд. Следующим этапом подготовки пловцов станет турнир уже не республиканского, а всероссийского уровня «Веселый дельфин».