В Уфе открылась экспозиция «Безымянные»

«Безымянные» в Уфе. Экспозиция с таким названием открылась в Национальной библиотеке имени Валиди. Это российско-польский выставочный проект, авторами которого стали искусствовед и журналист Михал Шимко и студентка Социальной академии наук в Варшаве Доминика Хмелевская.

Они исследовали народ Лемки – их историю, традиции, культуру. Используя коллаж, они оживили заброшенные деревни, где жил народ. Метафорический красный круг – это условная новая Лемковщина, которая символизирует Бога, бесконечность, вечность и совершенство. Познакомиться с работами можно до 8 июля, после чего экспонаты дополнят картинами о башкирском народе и отправят демонстрировать в Польшу.