В Белебее на ремонт дворов потратят 14,5 млн рублей

В Белебее обустройство башкирских двориков в этом году обойдется в 14,5 млн рублей. В зоне охвата окажется пять домов по улицам Ленина и Тукаева.

Проект предусматривает асфальтирование территории, расширение парковочных мест – их будет порядка 80, ремонт освещения, установку системы видеонаблюдения. Оборудуют и современную детскую площадку с травмобезопасным покрытием, а также три хозяйственно-бытовые зоны для сушки белья. Некоторые жители были возмущены тем, что в процессе реконструкции срубили деревья. Подрядчики обещали высадить новые, а также озеленить территорию. Работы должны завершить до 1 сентября.

В прошлом году мы в этой программе не участвовали в связи с тем, что был дефицит финансов. В этом году на 14,5 млн мы благоустраиваем данную площадку. 1,4 млн была экономия. Дальше мы проложим дорогу до улице Фурманова.

Салим Губаев, глава администрации г. Белебея
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