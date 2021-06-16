В Белебее на ремонт дворов потратят 14,5 млн рублей

В Белебее обустройство башкирских двориков в этом году обойдется в 14,5 млн рублей. В зоне охвата окажется пять домов по улицам Ленина и Тукаева.
Проект предусматривает асфальтирование территории, расширение парковочных мест – их будет порядка 80, ремонт освещения, установку системы видеонаблюдения. Оборудуют и современную детскую площадку с травмобезопасным покрытием, а также три хозяйственно-бытовые зоны для сушки белья. Некоторые жители были возмущены тем, что в процессе реконструкции срубили деревья. Подрядчики обещали высадить новые, а также озеленить территорию. Работы должны завершить до 1 сентября.