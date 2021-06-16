В Белебее на ремонт дворов потратят 14,5 млн рублей

В прошлом году мы в этой программе не участвовали в связи с тем, что был дефицит финансов. В этом году на 14,5 млн мы благоустраиваем данную площадку. 1,4 млн была экономия. Дальше мы проложим дорогу до улице Фурманова.

Салим Губаев, глава администрации г. Белебея