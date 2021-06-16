В Башкирии в перевернувшемся авто нашли тело мужчины

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 62-летний житель Стерлитамака передвигался за рулём «ВАЗ-2110». В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Несчастный от полученных травм скончался на месте аварии. Сотрудники ГИБДД расследуют все обстоятельства произошедшего. Всего за сутки в Башкирии произошло 9 аварий, в которых пострадали 13 человек, а погиб – один.