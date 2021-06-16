В Башкирии найдено обглоданное животными тело пастуха

Жуткую находку обнаружили на пруду в 5 км от села Раевское Альшеевского района местные жители. Утром 14 июня на берегу было найдено тело пастуха.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на главу муниципалитета Дамира Мустафина, пастуха наняли для работы местные жители. Утром, однако, стадо вернулось самостоятельно. Начались поиски мужчины, которые завершились трагедией.

Обглоданное тело несчастного было найдено на берегу пруда. Врачи сообщают, что смерть мужчины наступила из-за сердечной недостаточности, а уже посмертно его загрызли дикие животные.

Следственный комитет проводит проверку произошедшего.