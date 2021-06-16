В Стерлитамаке провели профориентационный день для школьников

Ученики прошли тест и узнали, в какой сфере они смогут лучше реализовать свои умения. Сотрудники центра занятости населения организовали целую программу для участников: игры, тесты, викторина.
Уже со школьной скамьи ребята задумываются о карьере. В Стерлитамаке в межрайонном центре занятости населения прошёл день профориентации для учащихся. Для ребят провели игры, беседы, дали возможность задать свои вопросы. Так, например, Марина узнала не только о том, как определить сферу работы, которая подойдет именно ей, но и поняла в чем различие между терминами «должность» и «профессия». Ребята остались довольны и получили ответы на свои вопросы.
В прошлом году 5000 человек получили профориентационную помощь от центра занятости. Основная цель такой деятельности – снизить число работающих не по специальности. Для этого и проводится работа со школьниками, выпускниками и абитуриентами.
После беседы – профориентационный тест. Ответив на специальные вопросы, школьники узнали, в какой среде они смогут добиться успеха, исходя из их предпочтений и умений.
Быть востребованным на рынке труда не так-то просто. С возникновением новых технологий появляются современные профессии, такие как, например, 3D-дизайнер, кибертехник, айти-аудитор. Многие профориентационные тесты помогают выявить среди ребят тех, кому близка и интересна сфера IT-инноваций. По словам специалистов, сейчас это самое популярное направление.