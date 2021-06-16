В Стерлитамаке провели профориентационный день для школьников

Ученики прошли тест и узнали, в какой сфере они смогут лучше реализовать свои умения. Сотрудники центра занятости населения организовали целую программу для участников: игры, тесты, викторина.

Уже со школьной скамьи ребята задумываются о карьере. В Стерлитамаке в межрайонном центре занятости населения прошёл день профориентации для учащихся. Для ребят провели игры, беседы, дали возможность задать свои вопросы. Так, например, Марина узнала не только о том, как определить сферу работы, которая подойдет именно ей, но и поняла в чем различие между терминами «должность» и «профессия». Ребята остались довольны и получили ответы на свои вопросы.

Хотела бы связать свою жизнь с работой с людьми или творческой профессией. Для меня это более по душе и доставляет удовольствие. Марина Шкирдонова, ученица 9 класса

Что-то связанное с математикой, физикой, может химией с биологией. У меня это как-то получается. Нияз Хакимов, ученик 9 класса

Я хочу работать в творческой деятельности. Скорее всего, в музыкальной. Руслан Маннанов, ученик 9 класса

Сегодня узнала, какие профессии существуют, какие ошибки можно допустить при выборе профессии. Светлана Лукьянова, ученица 9 класса

В прошлом году 5000 человек получили профориентационную помощь от центра занятости. Основная цель такой деятельности – снизить число работающих не по специальности. Для этого и проводится работа со школьниками, выпускниками и абитуриентами.

Если профессия приносит тебе удовлетворение, если ты вкладываешь в нее душу, то ты сможешь и реализоваться, стать хорошим специалистом, а если по наводке родителей, знакомых, то, разумеется, и профессия не будет тебе приносить того удовольствия, которое ты от нее ждешь Милана Пучкина, главный специалист, психолог-профконсультант Юго-восточного межрайонного центра занятости

После беседы – профориентационный тест. Ответив на специальные вопросы, школьники узнали, в какой среде они смогут добиться успеха, исходя из их предпочтений и умений.