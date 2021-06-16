В Салавате стартовало первенство республики по шахматам

В Салавате в разгаре первенство Башкортостана среди мальчиков и девочек по шахматам. В соревнованиях принимают участие 138 ребят из разных городов и районов республики. Состязаются в двух возрастных группах – до 11 и до 13 лет.

Победителей и призеров включат в состав сборной республики для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа, которые состоятся в ноябре. Сейчас шахматы получили небывалую популярность в Башкортостане. Цифры говорят сами за себя: в 2019-й год до пандемии в республике провели порядка 310 турниров, в которых были задействованы более девяти тысяч детей. Турнир в Салавате особенный, в силу того, что участники определяются со своим шахматным будущим.