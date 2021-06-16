Под Уфой более 1700 человек остались без воды

Из-за коммунальной аварии село Зубово Уфимского района осталось без воды. В жилом комплексе «Зубово Лайф 2» произошло повреждение полиэтиленовой трубы магистрального водопровода холодной воды диаметром 400 мм.

О произошедшей аварии сообщили накануне, 15 июня, вечером. 12 многоквартирных и 350 коттеджных домов остались без водоснабжения. Это около 1700 человек.