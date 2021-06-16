В Уфе из воды вытащили мужчину без сознания

Об этом спасателям сообщил отдыхающий на катамаране. Уфимца оперативно вытащили из воды. К счастью, реанимационных мероприятий 35-летнему пострадавшему не понадобилось, хотя спасатели не смогли установить, сколько мужчина пролежал без сознания.

Выяснилось, что уфимец катался на катамаране с товарищем. Однако по словам водителя плавательного средства, пассажир «вёл себя неадекватно», из-за него они несколько раз переворачивались в воду. Тогда мужчина просто высадил нерадивого пассажира на берег. А как тот оказался потом в воде, он не знает.