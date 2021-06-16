Рэпер из Уфы Face раскритиковал родной город

Рэпер Иван Дрёмин, более известный как Face, дал интервью известному журналисту и блогеру Дмитрию Гордону. Среди прочего, уроженец Уфы рассказал о своём отношении к родному городу.
По мнению рэпера, Уфу нельзя назвать хорошим или красивым городом. Иван отметил, что у него много добрых, детских воспоминаний, связанных с малой родиной, он часто скучает в Уфе, но считает город скучным.
Face признался, что смотреть в Уфе не на что, так как в городе лишь два интересных объекта – памятник Салавату Юлаеву и Монумент Дружбы.
Фото: facepublicenemy