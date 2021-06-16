Рэпер из Уфы Face раскритиковал родной город

Он у меня безусловно теплые воспоминания оставил. И всегда меня туда тянет, если я там не там. Часто снится, какие-то моменты детства в Уфе и подросткового возраста. Сейчас, когда я туда приезжаю, я понимаю, что не очень-то и хороший город. Я люблю Уфу, не знаю, кто еще так сильно любит её как я, но могу точно сказать, сколько я не видел, это нельзя назвать красивым городом.

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