В Башкирии за неделю «мышиной лихорадкой» заболели 13 человек

На минувшей неделе в республике 13 человек заболели смертельно опасным инфекционным заболеванием. Речь о «мышиной лихорадке». Девять случаев заражения зарегистрировали в Уфе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются мыши. Это тяжелое заболевание, поражает почки, легкие и другие органы человека.
Вакцины против «мышиной лихорадки» не существует, поэтому основным методом профилактики заболевания является соблюдение гигиены и проведение грызуноистребительных мероприятий.