В Уфе пенсионера обвинили в похищении 37 млн рублей

Уфимец с сообщниками создал финансовую пирамиду. В 2014 году он возглавил кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест». К слову, офисы организации были открыты не только в Башкирии, но и Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. С вкладчиками мужчина заключал договоры, обещая им прибыль в размере от 18 до 26%. При этом для создания видимости успешной деятельности сообщники действительно выплачивали ряду пайщиков проценты.