В Уфе пенсионера обвинили в похищении 37 млн рублей

68-летний пенсионер из Уфы стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в хищении более 37 млн рублей у 252 вкладчиков.
Уфимец с сообщниками создал финансовую пирамиду. В 2014 году он возглавил кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест». К слову, офисы организации были открыты не только в Башкирии, но и Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. С вкладчиками мужчина заключал договоры, обещая им прибыль в размере от 18 до 26%. При этом для создания видимости успешной деятельности сообщники действительно выплачивали ряду пайщиков проценты.
Пенсионеру удалось присвоить около 37 млн рублей. Уже в 2018 году мужчину объявили в розыск, но нашли только в 2020-ом. Его соучастница уже была осуждена на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.