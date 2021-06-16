В Башкирии от коронавируса скончались почти 550 человек

Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 95 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 39 656. С выздоровлением выписали 121 пациента (за всё время – 37 508). Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 549.