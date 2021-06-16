В Башкирии от коронавируса скончались почти 550 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает мониторинг эпидемиологической обстановки в регионах.
Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 95 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 39 656. С выздоровлением выписали 121 пациента (за всё время – 37 508). Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 549.
В России коронавирус зарегистрировали у 13 397 человек за сутки (за всё время – 5 249 990), выздоровели – 10 256 (4 828 500), скончались – 396 (127 576), одновременно болеют – 293 914.