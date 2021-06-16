В Уфе в кювет упали два авто: пострадали четыре человека

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, 42-летний житель Кармаскалинского района двигался в сторону аэропорта за рулём «Шевроле Нива». В один момент мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От сильного удара его отбросило на попутную «Ладу Приора», от чего оба автомобиля вылетели в кювет.