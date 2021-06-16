В Башкирии многодетный отец угрожал работнице клуба убийством

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина отдыхал в ночном клубе, где изрядно выпил. В какой-то момент он начал вести себя неподобающим образом, поэтому администратор заведения попросила мужчину покинуть помещение. И дебошир действительно вышел из клуба, но на улице достал нож и попытался вернуться. Он требовал вновь пустить его внутрь и угрожал администратору убийством.