Сборная России по футболу проведет второй матч на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу сегодня проведет второй матч на групповом этапе Евро-2020. Соперник коллектива Станислава Черчесова – сборная Финляндии. Игра состоится в Санкт-Петербурге.
В первом туре россияне там же уступили бельгийцам с крупным счетом – 0:3. В свою очередь финны совершили сенсацию, обыграв на выезде сборную Дании – 0:1. Матч ознаменовался тем, что прямо по ходу игры полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Позже он пришел в себя и встречу доиграли без него. Единственный гол забил Йоэль Похьянпало. За вторым матчем российской команды будет наблюдать и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который находится там в командировке.
Пока в группе Б лидирует Бельгия, на втором месте финны, у них по три очка. Датчане и бельгийцы проведут свой матч завтра. Игра состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен».