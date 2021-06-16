Сборная России по футболу проведет второй матч на групповом этапе Евро-2020

В первом туре россияне там же уступили бельгийцам с крупным счетом – 0:3. В свою очередь финны совершили сенсацию, обыграв на выезде сборную Дании – 0:1. Матч ознаменовался тем, что прямо по ходу игры полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Позже он пришел в себя и встречу доиграли без него. Единственный гол забил Йоэль Похьянпало. За вторым матчем российской команды будет наблюдать и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который находится там в командировке.